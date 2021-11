Karl Martin Sinijärv soovitab: kelmikas kandidaat aasta parima reisiraamatu tiitlile

See siin on ilmselgesti üks võimalik kelmikas kandidaat aasta parima reisiraamatu tiitlile. Austet ja armastet näitlejanna lajatab vilunud poksijana nii reisiinimese kui kirjandusinimese kui käsitööinimese vaimukuvale mitmelt küljelt ning teeb seda virtuoosselt, pehmete kootud kinnastega. «Hõlju kui liblikas, sutsa kui mumm,» ütles vana hea poksik Cassius Clay kunagi. Heinloo oskabki. Nii täpselt, ent samas loomulikult paika rihitud raamatut pole ammu kohanud. Reisid, maailm, visuaal, loodus, sokid, valmistamisõpetus. Väga vähe teksti, kuid mis on, on kirjutet hinge ja arusaamisega. Mõned üksikud eri suurustes pildid iga peatüki juures. Sealjuures väga head pildid. Arusaajatele antud mustrikirjad ja –kirjeldused. Suurepäraselt struktureeritud. Perfektne. Isegi pealkiri on kõlav ja kaunis. Sellise raamatu oleks tahtnud ise teha, kahjuks ei jaga kudumisest ööd ega mütsi. Ööd vist ei saagi inimene kududa, mütsi küll. Või, antud juhul, sokke.