Bill Gates soovitab pühadeks lugemist: 5 raamatut, mis on tõesti huvitavad

Andy Weir

«Nagu enamik inimesi, tutvusin Weiri loominguga esmakordselt tänu «Marslasele»,» kirjutab Gates oma blogis. «Tema viimane romaan on metsik lugu keskkooli loodusainete õpetajast, kes ärkab teises tähesüsteemis, ilma et mäletaks, kuidas ta sinna sattus. Ülejäänud lugu räägib sellest, kuidas ta kasutab loodusteadusi ja tehnikat, et kõik päästa. See on lõbus lugemine ja ma sain selle ühe nädalavahetusega läbi.»

Maggie O’Farrell

Tõlkinud Külli Seppa

«Kui olete Shakespeare'i fänn, siis meeldib teile see liigutav romaan sellest, kuidas ta isiklik elu võis mõjutada ühe tema kuulsaima näidendi kirjutamist,» kirjutab Gates. «O'Farrell on oma loo üles ehitanud kahele faktile, mille tõsiloolisus on tõestatud: Shakespeare'i poeg Hamnet suri 11-aastaselt ja paar aastat hiljem kirjutas ta tragöödia nimega «Hamlet». Eriti meeldis mulle lugeda tema naisest Annest, keda siin kujutatakse peaaegu üleloomuliku kujuna.»

Walter Isaacson

«CRISPRi geenide redigeerimise tehnoloogia on viimase kümnendi üks lahedamaid ja võib-olla kõige mõjusamaid teaduslikke läbimurdeid,» arvab Gates. «Olen sellega tuttav oma töö tõttu sihtasutuses – me rahastame mitmeid tehnoloogiat kasutavaid projekte -, kuid siiski õppisin palju sellest põhjalikust ja hästi loetavast raamatust, mis käsitleb Nobeli preemia laureaadi biokeemiku Jennifer Doudna ja ta kolleegide avastust. Isaacson teeb head tööd tuues esile geenide redigeerimisega seotud kõige olulisemad eetilised küsimused.»

4. «A Thousand Brains»

Jeff Hawkins

«Vähesed teemad on ulmekirjanike kujutlusvõimet köitnud nii nagu tehisintellekt,» kirjutab Gates. «See raamat pakub väga huvitava teoooria selle kohta, mida võib olla tõelise tehisintellekti loomiseks päriselt vaja. Hawkins võib olla rohkem tuntud kui PalmPiloti kaasleiutaja, kuid ta on juba aastakümneid mõelnud neuroteaduse ja masinõppe vahelistele seostele ning tema mõtlemisele pole paremat sissejuhatust kui see raamat.»

Kazuo Ishiguro