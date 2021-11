Eestlased ja poolakad mõistavad teineteist hästi, aga suurteks sõpradeks pole saanud

Üha teravamalt tõstatuvad aborti, seksuaalvähemusi, holokausti ja rahvaste rännet puudutavad teemad. Poola tahab ajada asju isemoodi, nii nagu nende rahvale ja kultuurile läbi ajaloo harjumuspärane, lääs ja ühes sellega Euroopa Liit surub jällegi peale oma seisukohti. Mil määral tohiks ja peaks kõrvalseisjad sekkuma Poola asjadesse, on keeruline dilemma.

Kõik need sündmused on raamatu kirjutamise ajal alles pooleli ja lõplikud seisukohad selgumata. Ka pärast nelja aastat Poolas nendib autor, et Poola oli ja on paljudele eestlastele kauge ja võõras maa.

Ilmekaks kinnituseks on seegi, et kogu Poolas elab vaid sadakond eestlast.

Selle raamatuga loodab autor Poolat eestlastele lähemale tuua ja innustada sinna reisima ning seda väärika ajalooga mitmekülgset maad avastama.