Mees, kelle NKVD vabastas ajakirjaniku tervistkahjustavast ametist ja saatis Kolõma pakase kätte «ravile»

Nagu näitab üks Jüri Kaldmaa kommentaar nüüdses raamatus (lk 359–360), avaldas Sõelsepp seal jaanipäevaaegu 1942 pahaaimamatult artikli «Mis on Kolõma?». Sellest piisas ja juba paari aasta pärast vabastas taastulnud nõukogude võim mehe ajakirjaniku tervistkahjustavast ametist ning saatis tema kui rahvavaenlase oktoobris 1944 NKVD «pagarimaja» ja Lasnamäe vangla kaudu kümneks aastaks Kolõma «tervistava julmuse» ja pakase kätte «end ravima». Ametlikult Nõukogude Liidus mingit Kolõma vangilaagrite piirkonda polnud, oli Kaug-Põhja Dalstroi oma kulla- ja tinakaevandustega, kus töötas GULAG-i rahvas. Sisuliselt tähendas see omaette orjanduslikku riiki, sunnitöölistest orjadega.

Mida too riik riigis endast täpsemalt kujutas, on hästi edasi andnud 16 aastat oma elust sinna jätnud vene kirjanik Varlam Šalamov (1907–82) oma «Kolõma juttudes», mis vene keeles sai ilmuda alles 1987. aastal. Valiku neist juttudest tõlkis Ilona Martson eesti keelde ja see ilmus EKSA kirjastusel aastal 2019. Venda Sõelsepa nüüd postuumselt trükki pääsenud ainukest proosaraamatut on eelreklaamis nimetatud «meie oma vasteks Šalamovi juttudele». Tõepoolest: aines on sama, kujutamisviis ja stiil üpris lähedased.