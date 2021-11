Tiina Ristimetsa ja Olga Makina ühisteos portreteerib küpse naise väärtust

«AEG. Teekond nimega Naine» on pühendatud kõikidele naistele. Raamatulehekülgedel kohtub lugeja paljude kaunite väärikas eas naistega, kes lubasid autoreid oma mõttemaailma, jagades oma elukogemusi ning teadmisi ajaga seotud muutustest. Need naised võiks olla inspiratsiooniks kõigile, et väärikas kulgemine ajas on vaatamata kõigele rõõmus protsess. See on võimalus elada teadlikult oma elu ning uudishimu ja elutahe ajas ainult kasvavad. Raamatu kujundas Kaire Guthan.

Tiina Ristimets ja Olga Makina, «AEG. Teekond nimega Naine». FOTO: Raamat

Tiina Ristimets on 18 aastat raamatuid kirjastanud ja see on tema esimene kaasautorlusena ilmunud raamat.

«Idee portreteerida küpse naise väärtust tuli mul aasta jagu tagasi, kui nende teemade üle ise rohkem mõtisklema hakkasin,» selgitab Ristimets. «Aeg vormib meid kõiki. Ta õpetab ja arendab, võtab ja annab. Vahel laastab ja vahel lohutab. Aega antakse meile kõigile erinevalt, kuid kindel on see, et vanemaks saades saab aja mõiste täiesti uue tähenduse ja igasugune ajaraiskamine tundub mõttetu.»

Kuidas eluaastate lisandudes sisemiste ja väliste muutustega toime tulla, uurisid autorid 24-lt erinevas eas naiselt, kes neid nii sõnas kui pildis oma maailma lubasid. «Need naised võiks olla inspiratsiooniks kõigile, et väärikas kulgemine ajas on siiski huvitav ja rõõmus protsess. «Mida vanemaks saad, seda rohkem iseendaks saad» on paljude nende naiste ühine kandev mõte. Kõik kinnitasid, et uudishimu ja elutahe ajas aina kasvab ja et noorematel on, mida oodata, sest parim aeg on alati just nüüd ja praegu,» ütleb Ristimets.