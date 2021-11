Viljandis toimub rahvusvaheliselt hinnatud urbanistika eksperdi raamatu esitlus

David Sim on Gehl Architects urbanistika ekspert ja autor. Tema raamat «Pehme linn» tutvustab skandinaavia inimkeskset ja inimmõõtmelist linnaplaneerimist, mille eesmärk on toetada kohalikku, toimivat ja jätkusuutlikku elukeskkonda. Raamatus on paralleelselt käsitletud ühiskonna, ruumi ja keskkonnaga seotud küsimusi, teooria ja ideaalid on kõrvuti reaalsete näidete ja lahendustega kõikjalt maailmast. Selle raamatu lugemine ei eelda eelteadmisi, kuna on kirjutatud arusaadavas ja kohati isegi poeetilises keeles. Teisalt on see tõhus tööriist erialainimestele, kes puutuvad kokku ehitatud keskkonna kujundamisega erinevatel tasanditel. Nii nagu Jan Gehli «Linnad inimestele», mida võib pidada «Pehme linn» eelkäijaks, on ka see raamat heaks kaaslaseks arhitektidele, planeerijatele, arendajatele otsustajatele, aga eelkõige kõigile, kes me elame linnalises keskkonnas ja teeme seal oma igapäevaseid käike.

David Sim, «Pehme linn». FOTO: Raamat

«Eesti elukeskkond on unikaalne. Väiksemad linnad nagu Viljandigi pakuvad erakordseid võimalusi tõeliselt inimkeskseks ja heaolu loovaks elamiseks. Teisalt eeldab see õigeid otsuseid juba planeerimise tasandil. Nii arhitektide kui ka kodurajajate vaatenurgast on oluline mõelda, kuidas muuta elu kodukandis kutsuvaks ja millele pöörata tähelepanu, et meie investeeringud elukeskkonda oleksid jätkusuutlikud ning hoiaksid meid inimestena tervete ja õnnelikena,» rääkis arhitekt-linnaplaneerija ja Riigikogu liige Yoko Alender.

Ta lisab: «Nii linnajuhtimise, planeerimise, elukeskkonna kujundamise kui ka kodaniku vaatest on oluline olla hästi informeeritud, teada nippe ja praktilisi lahendusi, mis teevad elukeskkonna «pehmeks», muutustele vastupidavaks ja heaolu loovaks. Selleks võib olla hea mikrokliima loomine kodu või kohviku aias ja miks mitte trepikodades, tänava turvaliseks ja liikuma kutsuvaks muutmine, erinevate ühisruumide rajamine ja palju muud. Sellest kõigest räägibki David Sim oma raamatus. Inimene oma vajaduste, murede, rõõmude ja argielu askeldustega on kõikjal üsna sarnane, ka meie kliima on siin põhjapoolkeral üsna võrreldava. David Sim tunneb hästi neid olusid, muresid ja konkreetseid lahendusi ning ta oskab neid kajastada talle omasel poeetilisel ent arusaadaval moel.»

Vestlus ja raamatuesitlus toimub 1. detsembril algusega kell 18 Grand Hotel Viljandi fuajees. Sündmust korraldab kogukonnaühendus Loov Viljandi, kes teeb osasaamise võimalikuks ka video teel, samuti saab seda hiljem järele vaadata. Täpsem info peatselt Loov Viljandi Facebooki lehel.

Kogukonnaühendus Loov Viljandi on pea aasta aega korraldanud aktsioone, pakkunud kultuuri-ja haridusprogrammi sooviga kõnetada kaaslinlasi ning ärgitada arutelu elukeskkonna teemadel. Loov Viljandi eestvedaja Heldi Ruiso on märganud, et Viljandist rääkides kuuleb aina enam nii kohalikelt kui ka külalistelt, et selle linna tugevus on aeglus, omapärane linnaloodus ja kompaktsus, ehk siis nii mõndagi säärast, mis teeb linnast nö pehme linna. «Siin on väga loomulikul moel säilinud see, mis suurlinnades on kadunud, kuid mida inimesed nii meil kui ka mujal maailmas väga igatsevad ja otsivad. Ja hea meel on näha, et kohalikud on tõesti valmis nende väärtuste eest ka seisma ja koos toimetama,» rääkis Heldi Ruiso.

«Viljandis on asjad ikka veidi erilised, nii ka seekord. See pole pelgalt raamatuesitlus, vaid kutse tulla kaasa mõtlema kahe linnaruumieksperdi, Davidi ja Yoko, Viljandi-teemalisele mõttevahetusele, milleks nad koguvad ainest muuhulgas linna eri soppides uitades. Ma usun ja soovin, et nii see vestlus kui ka raamat innustavad kohalikke pehmetele tegudele meie linnas,» lisas Ruiso.

Autorist

Ta alustas arhitektuuriõpinguid Šotimaal, kuid olles kuulanud Jan Gehli loenguid, kolis ta Skandinaaviasse, et oma haridustee seal lõpuni käia. Pärast esinduslikku karjääri Lundi Ülikoolis Rootsis, töötas ta 18 aastat Gehli arhitektuuribüroos, nähes büroo kasvamist neljapealisest seltskonnast pööningul maailmakuulsaks brändiks, millel on haruknotorid Kopenhaagenis, New Yorgis ja San Franciscos. Hinnatud praktikuna on David Simil imetlusväärne portfoolio üldplaneeringutest, linnastrateegiatest ja disainiprojektidest üle ilma, Šoti mäestikest Patagoonia järvestikeni, Melbourne'i eeslinnast Tokyo all-linnani.

Uuendades planeerimisprotsessi on ta välja arendanud hulga koostöövorme ja kaasamise tööriistu, et jõuda tihedama ja mitmekesisema linnaruumini kaotamata inimlikku mõõtkava. Dokumentaalfilmis «The Human Scale» saab näha, kuidas David juhtis Christchurchi kesklinna taastamiskava pärast 2011. aasta kohutavat maavärinat.