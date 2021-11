Ilmus ühe nimekaima leeduka, korvpallur Arvydas Sabonise elulugu

Arvydas Sabonis (snd 1964) on Leedu korvpalli suurim legend ja üleüldse üks kõige tuntumaid leedukaid maailmas. Olümpiavõitja, maailmameister, NBA Kuulsuste Halli liige, kümnete muude tiitlitega pärjatud korvpallur. Selles raamatus avaneb Arvydas Sabonis ehk Sabas, nagu teda Leedus tuntakse, nii sportlase, sõbra kui pereinimesena.

Leedu ajakirjanike koostatud raamatus saavad peale Sabonise pereliikmete sõna paljud kaasaegsed ja lähedased, juttu tuleb nii aastatest Žalgirises kui Nõukogude Liidu koondises, karjäärist NBAs ja Euroopas, mängudest Leedu koondise eest. Kõige selle vahel on hulk lustakaid ja isiklikke lugusid, mis kinnitab, et ka legendid on lõpuks ikkagi inimesed.