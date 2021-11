Tonny Gulløvi Taani riigi sündi käsitlevas viikingi-sarjas ilmus neljas raamat

Ulv Palnatoke pole mees, kes meelsasti kellegi ees kummardaks – isegi mitte Taanimaa kuninga Harald Sinihamba ega verejanulise Otto Suure ees, kes pole unustanud alandavat allajäämist Palnatokele. On 960. aasta ja Otto Suur seisab oma hiiglaslike vägedega Danavirki vallide ees. Ta püüab veelkord taane ristiusustada ja on valmis seda tehes kasvõi surema – viimasele aitaks Palnatoke hea meelega kaasa!

Harald Sinihammas üritab Jellingi kuningatooli järeleandmatult ja kõigi vahenditega enda käes hoida ja nõuab Palnatokelt, et too Otto Suure kristlikule vallutusretkele vastu astuks. Kas Palnatoke võitlusvaimust, tahtejõust ning legendaarsest keevalisusest piisab Otto ristiretke peatamiseks ja järjekordse kristliku pealetungi tõrjumiseks Danavirki juures? Seda teavad vaid jumalad!

Ulv Palnatokele omast tempokat jutustamisstiili kohtame taas «Tuleproovis» , mis on Taani riigi sündi käsitleva viikingi-sarja neljas raamat ja põnev jätk menukitele «1000-aastane kuningriik» , «Kuningapere» ja «Sohipoeg» .

See on kaasahaarav, humoorikas ja karm lugu ajast, kui taanid olid pidevas võitluses üksteise ja lugematute teiste rahvustega, jahtides rikkusi, skaldide ülistust ja igavest au. Tegemist on ilukirjandusliku jutustusega, mis põhineb tõestisündinud seikadel.