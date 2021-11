Viis mõtet, kuidas luua inimestega usalduslik kontakt

Isiklik lugu

See on kordi mõjuvam kui ükskõik millise ülikooli diplom või CV. Kui räägid endast põneva loo, mis teisele inimesele korda läheb, oled kohe tema silmis usaldusväärsem. Meil kõigil on oma põnev ja kaasahaarav lugu rääkida.

Soovitus

Soovitus on väga võimas abivahend. Kujuta ette, et sulle helistab mõni hea sõber ja ütleb: «Mul on üks hea tuttav, kellel on midagi, mida sul vaja on. Kas sulle sobib, kui ta sinuga ühendust võtab?» Tõenäoliselt oled nõus ja kui see inimene sulle helistab, seostad temaga automaatselt usalduse, mida sa sõbra suhtes tunned.

Harimine

Kui soovid inimestele mõnda toodet või ideed müüa, toimib veenmisest paremini nende harimine. Kui soovid näiteks, et keegi tervislikumalt toituks või mõnda konkreetset toodet tarbiks, ei piisa sellest, kui sa ütled lihtsalt: «Sa peaksid seda sööma». Hari seda inimest laiemalt.

Räägi, kuidas mõjub teatud toiduainete tarbimine tervisele; millest tulevad haigused ja mida on teinud inimesed, kes sama probleemiga silmitsi on olnud. See tekitab kuulajas huvi ja ta küsib juba ise, mida ta peaks tegema. Enne kui ta selleks valmis ei ole, pole mõtet teda sundida või veenda midagi tegema. Temas võib tekkida hoopis trots. Kui keegi tänu sinu infole ise muutuda tahab, on ta sulle tänulik, et oled teda aidanud.

Ühine huvi

Leia midagi, mis teil mõlemal silmad särama paneb: mõni spordiala, bänd, reisimine või söögi tegemine. Ühised huvid tekitavad kiiresti usalduse ja tunde, et teine inimene on samasugune nagu mina. Meile meeldivad endasarnased inimesed. Kui keegi ütleb, et on muusik või jalgpalli mänginud, siis on selge, et mul on temaga hoopis parem kontakt. Juba asjaolu, et me kasutame rääkides n-ö oma väljendeid, liidab.

Kingitus

Kingi teisele inimesele midagi. See ei pruugi toimida igas olukorras, aga kui kingitus on asjakohane ja antud siiralt, on seegi hea viis usaldust tekitada. Tähtis on see, et teisel poolel ei tekiks tunnet, et teda tahetakse ära osta.