Küsi endalt:

Kujuta ette elu, kus igal hommikul ärgates oled sa maksimaalselt inspireeritud ja täis indu minemaks tööle, võtmaks ette uusi projekte, loomaks suhteid, juhtimaks oma elu ja inspireerimaks teisi?

Simon Sinek, «Esmalt küsi «Miks?»». FOTO: Raamat

Miks paljud inimesed teevad sarnaseid valikuid, valivad mingeid kindlaid tooteid või brände?

Miks osad inimesed ja organisatsioonid on teistest leidlikumad, uuenduslikumad ja edukamad ja miks nad suudavad oma edu üha uuesti ja uuesti korrata?

Sinek selgitab, et äris ja elus ei loe see, mida sa teed, vaid see, miks sa seda teed.

On midagi, mis on ühine nii Steve Jobsil, vendadel Wrightidel kui ka Martin Luther Kingil - nad küsisid esmalt «miks»?

Vastus küsimusele, miks mõned inimesed on edukamad ja õnnelikumad

Simon Sinek on tuntud maailmas kui uue liikumise alustaja, kes on aidanud lahti mõtestada küsimuse, miks on ühed inimesed edukamad, õnnelikumad või mõjuvõimsamad kui teised ja osad organisatsioonid rohkem innovaatilisemad, kasumlikumad või kiiremini arenevamad kui konkurendid? Kuidas nad suudavad oma edu ja saavutusi ikka ja jälle korrata.

Tema näited edukatest inimestest ja ettevõtetest ning nende saavutustest põhinevad loogikal, mille järgi enamik tooteid, teenuseid või tegevusi on saanud maailmas tuntuks just selle pärast, et nende autorid on läinud oma tegevustes sügavale juurteni välja ja küsinud endalt esmalt «miks?».