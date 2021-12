Lemmit Kaplinski soovitab lasteraamatut, mis avab end aastate jooksul aina uutest tahkudest

Lemmit Kaplinski põhjendab oma valikut nii: ««Muumitroll» on üks neid teoseid, mis avab end aastate jooksul aina uutest tahkudest. Armastasin lapsena südamlikku lugu trollist, kes otsib külmas talves sõpru ja soojust. Hiljem nägin, kui hästi kirjeldab Trollitalv neid emotsioone, millega peame tulema toime mõne suurema trauma järel, eitusest ja heitlikkusest leppimise ja enese taasleidmiseni. Aastaid hiljem Põhja-Rootsi mägede vahel matkates mõistsin mäekurust all avanevat vaadet haarata püüdes lõpuks, mis asi on üks Muumiorg ja mida see tähendab, kui naaberorgudes on toit otsakorral või mida läks Niru oma kurbusepessa päriselt otsima.»