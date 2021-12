«Ta ei oleks soovinud mehe surma, ta lihtsalt ei kujutanud ette ühtki teist viisi, kuidas mees kaduda võiks»

Edward oli järsku õnnelik. Ehk Sarah ei valetanudki talle, äkki ta tõesti nägi seda lindu. Isegi kui ei näinud, oli lind ikkagi tulnud, tundes, et mees vajab teda. Edward uskus, et linnud näitavad end talle vaid siis, kui ise soovivad, otsekui oleks neil talle midagi öelda, mingi saladus, sõnum. Asteegid uskusid, et koolibrid on surnud sõdalaste hinged, ent miks mitte kõik linnud, miks ainult sõdalaste hinged? Või äkki olid need sündimata laste hinged, nagu mõnel pool usuti. «Vääriskivi, kallis suleke,» öeldi sündimata lapse kohta, nagu oli kirjas raamatus «Asteekide igapäevaelu». Ketsal, see tähendas sulge.

Sarah oli alati väga kindel selles, mida ta tahtis või ei tahtnud. Kui restorani menüüs polnud midagi meelepärast, keeldus ta üldse tellimast; või lubas Edwardil enda eest tellida ja sonkis siis toidu sees, nagu ta oli teinud eelmisel õhtul. Polnud mingit mõtet talle rääkida, et see on parim eine, mis nad seni saanud on. Naine ei läinud kunagi närvi ega kaotanud enesevalitsust, aga ta oli kangekaelne. Kes peale Sarah oleks näiteks nõudnud, et Mehhikosse tuleb põuaperioodil kaasa võtta kokkupandav vihmavari? Mees vaidles temaga pikalt, püüdes selgitada, kui mõttetu lisaraskus see on, ent naine oli vihmavarju ikkagi kaasa võtnud. Ja siis, eile pärastlõunal, hakkas sadama nagu oavarrest. Kõik jooksid varju alla, surudes end seinte ligi ja templi ukseorvadesse, Sarah aga avas oma vihmavarju ning hoidis seda rahulolevalt pea kohal. See ajas mehe marru. Isegi kui naine eksis, suutis ta alati teha kuidagi nii, et talle jäi õigus. Kui ta kordki tunnistaks... mida? Et ta võib eksida? See tegelikult meest häiriski: see eeldus, et ta on eksimatu.