Merit Raju esitleb uut raamatut, mis tekitab isu elu järele

«Väga tähtis on olla rahul sellega, mis on. Ja samal ajal unistada suuremalt. Uskuda parema võimalikkust. Teha midagi selle nimel. Isegi - ja eriti - kui see jääb mugavustsoonist välja,» ütleb life coach, elustiilidisainer, ettevõtja ja ema Merit Raju.

Merit Raju, «Elu uus tase». FOTO: Raamat

«Uuel tasemel elu või selle elemente ja tahke saab luua kas vajadusest või uudishimust. Ma nimetan seda instinktiks. Elujanu instinktiks.»

Merit Raju selgitusel annab elujanu instinktile järgnemine päevale sisu ja elule tähendusrikkuse ninh kingib meelerahu, rahulolu ja enesekindluse.

«Milleks elu uus tase? Mida see tähendab ja kas see on kõigile? Mis on elus uue taseme loomise kõige tähtsamad eeldused? Milline on kõige võimsam pikaajaline motivaator? Kuidas mina oma elu pidevalt uueks loon? Räägin raamatu saamisloo ja teeme lihtsa, aga mõjusa harjutuse homse kalendriga,» lubab autor.

Merit Raju on olnud pikalt elustiiliettevõtja ja teeb seda, mis süda kutsub. Ta on kümme aastat korraldanud jooga- ja enesearengufestivale ning kolm aastat andnud välja reklaamivaba Hingele Pai ajakirja. Merit Raju sulest on ilmunud terve hulk raamatuid teadliku elustiili eri tahkudest: rasedusest kuni töiste valikuteni, tervisest ja heaolust kuni raha, eesmärgistamise ja suhtlemiseni. Taustaks on tal majandusharidus Tallinna Tehnikaülikoolist ja Saksamaalt Hamburgi Ülikoolist.