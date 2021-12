Terapeut Merlin Vase viis raamatusoovitust vaimseks heaoluks

«I Am Enough», ​Marisa Peer

Merlini sõnul on see on tõeliselt fenomenaalne raamat. Marisa on väga võimas terapeut, kes usub, et inimene saab muuta ennast hetkega, saades teada piiravate uskumuste juurpõhjused ning asendades need uutega. Alateadlikul meelel on omad seadused, mille tundmine on väekaks inimeluks absoluutselt olulised, sest need on vaja enda kasuks tööle panna.

«Kuidas vabaneda harjumusest jääda iseendaks»​, Dr Joe Dispenza

See on väga mõtlemist muutev raamat. Joe räägib, kuidas 90% meie mõtetest on samad, mida oleme varem mõelnud ning seega on meie tulevik ette aimatav. Soovides muuta oma elu, tuleb meil muuta oma alateadlikusse meelde kinnistunud mõtte- ja tegutsemisharjumusi ning piiravaid uskumusi, ehk muutuda nn uueks endaks. Joe on tõeliselt inspireeriv mees, kes on teaduslikult ära tõestanud, kuidas inimene võib mõttejõul hetkega ennast tervendada ja ennast muuta.

Merlini lemmikraamat. Bruce räägib oma erakordses raamatus, kuidas olla õnnelik kogu aeg, nautida suurepäraseid suhteid, alustades suhtega iseendaga ning püsida oma keskmes. Õnn on valik ning selle saavutamiseks tuleb vabaneda enda lapsepõlvest kaasa võetud piiravatest uskumustest, alateadlikus meeles valitsevatest automaatprogrammidest ning elada oma elu teadlikult ning targalt valitud automaatikaga, mis toetab õnnelikku elu! Olles õnnelik ja enda keskmes inspireerid Sa teisi sama tegema, paradiis maapeal.

«Keeris. Suhted ja külgetõmbeseadus», Esther ja Jerry Hicks

See raamat on teiste teaduslikult tõestatud raamatute kõrval sügavalt spirituaalne. Merlinile meeldivad kõik nende raamatud, mille sõnumid on, et sa oled armastatud, toetatud ning sinu eesmärk siin planeedil on olla õnnelik, kasvada rõõmus ja saavutada kõik, mida sa tahad. Sest sa oled inimene ning seega tõeliselt väekas, lihtsalt usu endasse!