Justin Petrone: kuidas sündis minu «Jõulumees» ja päkapiku-ühiskond

Selle nimeks sai «Jõulumees».

Päkapikuelu, mu unistuste vermija

Kui ma olin väike poiss, elades tunni kaugusel tuledes säravast Manhattani saarest, siis vaatasin meie rannaääres majakese aknast tumedasse öösse, sadamatulede poole, ootasin põhjapõdra-kellade häält ja unistasin elust, mis on kusagil seal kaugel põhjapoolusel. Minu absoluutne lemmik oli soomlase Mauri Kunnase «Jõuluvana». Seesama lapsepõlves kapsaks loetud raamat on siiani minuga, mu praeguses kodus, olen seda aastate vältel punase jõuluhõngulise kleeplindiga parandanud. See on minu lapsepõlveaare, puudutan neid lehekülgi õrna armastusega, nagu ajaloolane käsitseb hiljuti avastatud haruldasi arhiivimaterjale. Päkapikkude elu naljakad pildikesed on minu ellu verminud püsivad ikoonilaadsed pildid, ja ma tõlgendan elu enese ümber paljuski ikka veel läbi nende. Kui ma vaatan Viljandis mis iganes lumist tänavat, siis näen ma põhjapooluse-maastikku just sealt raamatust, ja kui ma lähen kusagile sauna, siis näen pilti alasti päkapikkudest vihtlemas, mu silme ees välguvad nende valged habemed ja saunakuumast punaseks läinud ihud. Mu lapsepõlve unistus oli elada seda elu ja ma olen selle unistuse täide viinud!

Nii et aitäh Mauri Kunnasele, kes võttis Soome kultuuri ja muutis selle põhjapooluse päkapikkude kultuuriks. Mina olen aga võtnud oma Eesti-kogemused ja muutnud need omakorda oma versiooniks põhjapoolusest: kuidas kindlustatud konservatiivsed poliitikud vanalinna kohvikute nurkades positsioone võtavad, kuidas igavlevad neiud meelelahutuseks avalikke jõulukaunistusi varastavad, kuidas kummituskülades puud ja jõed sosistama hakkavad. Kokku on saanud muinasjutumaa, mille ma olen loonud koostöös Mauri Kunnasega, aga ka näiteks koos jutuvestja Hans Christian Anderseniga. Võtame või tema jäise hingusega lumekuninganna ja surnuks külmunud tikumüüja– ka nende puudutused on mu «Jõulumehes». Inspiratsioonitänu läheb ka Wes Andersonile ja Quentin Tarantinole. Siin ilmselt tuleb mängu mu Ameerika taust: päkapikuloo juurde kuulugu ka sõjaväeline riigipööre, kontrarevolutsioon, ärandatud allveelaev ja mõned vandenõuteooriad. Siin ei eksiteeri mitte ainult «käib töö ja vile koos», vaid ka maailma karmim pool.

Pätikohvist ja nostalgiast

Selle kentsakas raamatu alguse kirjutasin ma tegelikult väga ammu, ligi kakskümmend aastat tagasi, Londonis. Mulle tundub, et ma olin toona palju loomingulisem inimene kui praegu. Ajal, kui ma tutvusin oma tulevase naisega ja kui me elasime koos Londonis pisikeses toas –sel ajal ei olnudki ma mitte midagi muud kui looja. Mul polnud «tõelist ametit». Ütlesin inimestele, et olen «vabakutseline ajakirjanik» ja selleks olen ma tänaseks päevaks ka tõesti saanud, toona olin ma aga lihtsalt «vaba». Mul oli üks punane märkmik, kuhu ma kirjutasin üles pidevalt pähe tulevaid ideid. Mõne neist ideedest sain nüüd pista «Jõulumehe» raamatusse.