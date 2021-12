Keke Palmer soovitab raamatut, mis muutis ta elu

Keke Palmer on väga mitmekülgne ja andekas sisulooja. Peale selle, et ta on tuntud näitleja, on ta ka laulja-laulukirjutaja, saatejuht, produtsent ning raamatute autor. Palmer rääkis Amazonile, et on tänavu lugenud peamiselt enesearenguraamatuid ja üks neist oli eriti meeldejääv.