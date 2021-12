Advendipühapäevad toovad jõululinna lastekirjanikud ja raamatupühad

Juba sel pühapäeval kell 12.15 kohtub jõululinnas laste ja suurtega kirjanik Anti Saar. Lisaks lugude jutustamisele on Antil kaasas joonistusmasin, mis kõigile soovijatele ise jõulukaarte vorbib. 12. detsembril ootab huvilisi kohtumine Triinu Laanega, kes annab nõu, kuidas mõistlike etteastetega jõuluvana rõõmustada. Neljandal advendil, 19. detsembril saab Contraga üheskoos arutada, milliseid luuletusi võiks jõuluajal lugeda ja proovida ühiselt luuletuse loomist.

Pärastlõunal kell 15-18 on Valgusküla meisterdamispaviljon raamatupühade päralt - keset Raekoja platsi on avatud pop-up raamatupood. 5. detsembril ootab jõuluoste tegema Utoopia, 12. detsembril tutvustab oma valikut raamatusõpradele Krisostomus ning 19. detsembril on platsil ja platsis Biblioteek. Juhul kui mitmekülgne raamatute valik peaks silme eest liiga kirjuks võtma, leiab paviljoni seinalt abivahendina mõõdupuu, mis soovitab vastavalt pikkusele raamatut.