Kas sul on õige kaaslane? Uuri numeroloogiast järele

Mis on sünastria?

Astroloogias nimetatakse nii kahe erineva inimese omavahelist sobivust, mille abil saab uurida isiksuse suhet ettevõttega, kuhu ta plaanib tööle minna või kus ta juba töötab. Siit ilmnevad põhijooned ja arenemismustrid, mis hakkavad soosima või takistama isiku käekäiku.

Samuti toimib ka numeroloogiline sünastria, mis paljastab viisi, kuidas keegi mõjutab enda kõrval seisvat inimest, kellega tal on tekkinud tihedad suhted. See vahekord võib olla pingeline ja ärritav, kuigi välist põhjust selleks nagu ei ole. Just varjatud ja silmale märkamata jäävad asjaolud hakkavad ilmnema teravamalt, kui joonistada välja inimestevaheline numeroloogiline mandala, mis avab pildi nende sisemistest energiatest ja sellest, kuidas need teineteist vastastikku mõjutavad.

Timo Reinpal. FOTO: Hanno Luukas

On isikuid, kes suudavad tööalaselt teineteisega väga hästi toime tulla, kuid eraelus muutuvad nende vahelised suhted millegi pärast kiiresti pingelisteks. See tekitab küsimusi ja võib mõjuda päris häirivalt, kui ei osata leida sobilikku kohandumismudelit.

Täpselt sarnaselt tegutseb ka mehe ja naise vaheline energiate vahetus. Enne abielu oli suhe ülitore ja täis säravaid värve, kuid peale abielu ametlikku registreerimist, kus naine võttis mehe perekonnanime, muutus vastastikune läbisaamine mõne ajaga üsna ebameeldivaks. Keegi ei saa aru miks? Inimesed on ju täpselt samad, väliselt ei ole keegi muutunud ei paremaks ega hullemaks, kuid siiski on midagi viltu läinud ja seda tajutakse vaistlikult sügaval sisemuses. See on kindlasti sedasorti küsimus, mis vajab lähemat selgitamist.

Samuti saab, toetudes sünastrilisele numeroloogiale ja kasutades mandalat lahtimõtestajana, välja selgitada kellegi suhte tema kodukohaga, olgu selleks siis küla, linn, maakond või riik tervikuna. On piirkondi, mis lasevad inimesel vabalt areneda ja omandada uusi elukogemusi sujuvalt ning viljakalt, kuid kolides tööga seoses teise linna või riiki, hakkavad peagi ilmnema sootuks vastupidised tendentsid. Kolimise põhjuseks võib olla mitmeid erinevaid tõukeid, kuid enne oleks tore, kui saaks täpsemalt järele uurida, mil viisil hakkab uus elukoht inimest mõjutama. Siin tekib vajadus kohaneda. Kas see toimub kiiresti ja libedalt või läbi suurte taksituste, on igaühel erinev. Ja leidub neidki, kes elukohta vahetades ei saagi oma käekäiku edukamaks kujundada, vaid peavad hakkama tõsiselt võitlema, et üldse ellu jääda. Siis öeldakse, et koht ei ole elamiseks sobiv. See häirib ja takistab, ei salli uut inimest.

Muistsel ajal arvati, et igal kohal, allikal ja maalapil on oma jumal, vaim või haldjas, kellele meelepärast pakkudes sai muuta teda enda suhtes sõbralikumaks. See võibki nii olla, kuid kindel on see, et kui koha energeetiline vibratsioon ei sobi kokku inimese enese põhilise energiaväljaga, mis luuakse esmalt ikka vaimses plaanis, siis ei ole loota ka sujuvat ühtesulamist uue piirkonnaga.

On kohtasid, mis jäävad inimesele alatiseks neutraalseks. Need ei soodusta ega takista tema kulgemist läbi elu. Siin saab elada rahulikult, kuid tuleb ise olla aktiivne enda valitud rajal. Siis saadab toiminguid ka edu.

Kuid vaenulikud kohad, linnad ja riigid, mille egregor võngub sootuks teisel sagedusel kui inimese enda energeetika, hakkavad läbi terve elu teda segama ja häirima. Siin ei kohane inimene iialgi ning hakkab kiiresti igatsema muutust ellu, uut kohta elamiseks, kus kõik kulgeks temale soodsamates tingimustes.

***

Kuidas koostada numeroloogilisi sobivuskaarte ning teha suhte- ja sobivusanalüüse saad teada rohkete näidetega illustreeritud raamatust «Suhted ja sobivus. Numeroloogia ja sünastria». Tundes numbreid ja nende «salajast» keelt ootavad meid ees huvitavad avastused enda ja lähedaste kohta, mis aitavad suhteid paremini mõista ja harmooniliseks muuta.

Raamatu autor Timo Reinpal on numeroloogiaga tegelenud juba alates 1987. aastast. Ta on esinenud telesaadetes ja kirjutanud ajalehtedes ning koostanud väga paljudele inimestele numeroloogilisi horoskoope.