Uues raamatus «Ökoloogia võhikutele» on kõik vähemalt peaaegu tõsi – kui mitte rohkem

«Ökoloogia on teadus, mis käsitleb teemasid astronoomiast gastronoomiani, priionitest dinosaurusteni ning romantilistest looduskirjeldustest kuni vähestele arusaadava kõrgema matemaatikani. Seeläbi on iga ökoloogiaraamat kirjutajanäoline põgus valik teemadest, mis tunduvad autorile olulised ning ei käi täielikult üle jõu. Nii on ka selle raamatuga,» kirjutab autor raamatu eessõnas.

Kristjan Zobel, «Ökoloogia võhikutele». FOTO: Raamat

Põnev ja rikkalikult illustreeritud teos on toonilt kõike muud kui akadeemiline: see on tulvil huvitavaid fakte ja lugusid kogu maailmast. 48 peatükki on kirja pandud suurepärase huumorimeelega, alateemadeks liigendatud teksti toetavad ligi 200 värvifotot, graafikut ja joonist. Silmipaitavalt harmoonilise kujunduse autor on Liina Valt, illustreeris Pia Inger Sepman.

Loodusseaduste ja maailma toimimise kõrval tutvustab autor eri valdkondade nimekaid teadlasi ja mõttehiiglasi, kes on aja jooksul andnud oma panuse inimkonna valgustamisse. Et raamat algab maailmaruumi Suurest Paugust ja sellest, mis järgnes, on endastmõistetav, et üht-teist saab teada nii Albert Einsteinist, Evelyn Hutchinsonist kui ka ökoloogia mõiste loojast Ernst Haeckelist. Raamat tutvustab ka näiteks Justus von Liebigit ja Georgi Gauset, aga ka Alfred Wallace’it ja Henry Thoreau’d, rääkimata Eesti loodusteadlasest Gustav Vilbastest, kes pakkus juba sadakond aastat tagasi ökoloogia eestikeelseks nimetuseks majuseõpetust.

Mitme teema juures toetus Kristjan Zobel oma kolleegide teadmistele. Nõuandjate hulgas olid Leho Ainsaar, Eerik Leibak, Tiit Maran, Raivo Mänd, Kalle Olli, Meelis Pärtel, Toomas Tammaru, Peeter Tenjes ja Kaido Kama – kes on ühtlasi kogu teose toimetaja.

«Ökoloogia võhikutele» aitab paremini mõista, mis on eluvõitluses tegelikult oluline ja millistele väärtustele peaksime rohkem tähelepanu pöörama. Pole kahtlustki, et pärast selle raamatu lugemist saab nii mõnestki võhikust juba mingil määral edasijõudnu – autori sõnul on kõik vähemalt peaaegu tõsi (kui mitte rohkem).