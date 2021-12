Autori või kaasautorina enam kui 100 raamatut kirjutanud Toivo Niiberg on olnud 44 aastat õpetaja, nendest 25 aastat õppejõud Eesti erinevates kõrgkoolides. Tal on peagi ilmumas GoodNews kirjastusega raamat «Ela ja küsi! 500 elulist küsimust», kus ta on sõnastanud sagedasemad küsimused, mida talle loengutes ja seminarides esitatud on.