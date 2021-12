Krimifännile kingiks raamatut otsides võid pilgu peale visata allolevatele soovitustele. Siin on kuus head põnevikku ja krimkat, mis juba esimesest leheküljest käima tõmbavad ja pakuvad palju närvikõdi.

Betty Rowlands, «Surm Hazel House'is». FOTO: Raamat

Betty Rowlands

Tõlkinud Piret Lemetti

Kirjastus Eesti Raamat

2021

Saage tuttavaks, see on Sukey Reynolds: uhke ema, suurepärane kokk … ja amatöördetektiiviks hakanud politseifotograaf.

Aastate eest lootis Sukey uurijaks saada, kuid elu viis ta teistele radadele. Nüüd osaleb ta rõõmuga kohaliku politseijaoskonna töös, pildistab sündmuskohti ja on abiks asitõendite kogumisel, lootuses, et tal õnnestub vahel mõnes mõrvauurimises kaasa lüüa.

Kui Sukey saabub mõrvapaika, et pildistada Lorraine Chanti, kohaliku jõuka ärimehe naise surnukeha, ei saa ta millestki sotti. Esialgu paistab, et tegemist on käest läinud sissemurdmisega, kuna perekonna suur seif on lahti murtud ja tühi. Aga miks väidab Lorraine’i rikas abikaasa, et minema pole midagi viidud? Ja mille ta politseile rääkimata jätab? Sukey otsustab ise asja pisut uurida, kuidas asjad võtavad kiiresti tema jaoks ohtliku pöörde, kuna ta tegevuse vastu hakkavad huvi tundma kahtlased kujud. Mida naine nende arvates teab? Sukey leiab end korraga tulejoonelt. Kas ta suudab tõelise tapja paljastada enne, kui on hilja?

Ideaalne valik kõigile neile, kes armastavad lugeda Agatha Christie, Faith Martini või Joy Ellise raamatuid – muhekrimikuninganna võrratut romaani on raske käest panna! Hazel House on esimene raamat Eestis väga populaarseks osutunud muhekrimi grand old lady Betty Rowlandsi «Sukey Reynoldsi müsteeriumite» sarjast.

***

Camilla Läckberg, «Lõvitaltsutaja». FOTO: Raamat

Camilla Läckberg

Tõlkinud Maiu Elken

Kirjastus Pegasus

2021

On jaanuar ja Fjällbacka on külma haardes. Üks poolpaljas tüdruk jõuab ekseldes läbi lumise metsa maanteele. Ei kusagilt ilmuv auto ei jõua õigel hetkel kõrvale pöörata…

Kui Patrik Hedströmile ja tema kolleegidele autoõnnetusest teatatakse, on tüdruku isik juba kindlaks tehtud. Neli kuud tagasi jäi ta kadunuks, kui oli teel kohalikust ratsakoolist koju, ja pärast seda pole keegi teda näinud. Selgub, et talle on osaks saanud kujuteldamatu julmus ja on oht, et tema pole ainus.

Samal ajal uurib Erica Falck taas kord üht vana juhtumit, perekonnatragöödiat, mis viis ühe mehe surmani. Ikka ja jälle külastab ta mehe abikaasat, kes mõrvas süüdi mõisteti, kuid ta ei saa teada, mis juhtus. Mis see on, mida naine varjab? Erica tunneb, et midagi on valesti. Ja näib, nagu langeks möödaniku vari tänapäevale…

«Lõvitaltsutaja» on üheksas raamat Camilla Läckbergi (s 1974) kuulsast Fjällbacka-sarjast.

***

Stefan Ahnhem, «Täringumõrvad». FOTO: Raamat

Stefan Ahnhem

Tõlkinud Argo Leetmaa

Kirjastus Helios

2021

Ta valib oma ohvreid juhuslikult. Keegi pole kaitstud…

Helsingborgi politsei laual lebavad võimatud juhtumid. Pealtnäha seosetute sündmuste laine paiskub läbi idüllilise sadamalinna. Mõrvadel puudub muster, loogika, põhjus.

Kurjategijat psühholoogiliselt profileerida ei õnnestu ja kohtuekspertidel napib asitõendeid; tänapäeva politseitehnoloogia oleks justkui hambutu. Ja surnukehi tuleb juurde.

Juhtivuurija Fabian Risk jagab end koduste murede, mõrvauurimise ja kolleegi paljastamise missiooni vahel ning tema ülemus Astrid langeb taas sõltuvuse võrku. Kui lahenduse jaht muutub järjest meeleheitlikumaks, hakkab nende tihedalt kokku kasvanud meeskond koost lagunema.

«Täringumõrvad» on mitmekihiline triller, uurimisretk inimloomuse pimedaimatesse sügavikesse. Meistriklassi jutuvestja Stefan Ahnhemi loodud maailm on täis üksteisega põimuvaid looarendusi ja värvikaid tegelaskujusid.

***

Martin Walker, «Must teemant». FOTO: Eesti Draamateater

Martin Walker

Tõlkinud Nele Mikk

Kirjastus Eesti Raamat

2021

St Denis’s on midagi ohtlikku teoksil. Muidu nii unist külakest tabavad mõnenädalase vahega rünnakud Vietnami kaubitsejate vastu, kohaliku Aasia restorani põleng ja ebakvaliteetsete Hiina trühvlite smugeldamine kohalikule turule. See kõik ähvardab Dordogne’i trühvliäri, mille käive on miljoneid dollareid aastas ning tõotab meisterkokale, pühendunud veinisõbrale – ja mis kõige tähtsam – armastatud politseiülemale Benoit «Bruno» Courreges’ile suuri jamasid.

Kui mõrvatakse hinnatud trühvliekspert, üks Bruno jahikaaslastest, muutub oluliselt keerulisemaks ka St Denis’ ümber lahtirulluvate hämarate sündmuste lahendamine. Bruno semu polnud üksnes Prantsuse delikatesside asjatundja, vaid ka endine kõrgema järgu luureagent, ning ilmselt soovis keegi ta surma. Kummaliste kuritegude jätkudes pillutab detektiivitöö Brunot päikeselistelt turgudelt hämaratesse kohvikutesse, luksuslikelt pidusöökidelt pingelistele läbirääkimistele – piirkonna kõikvõimalikest paradiislikest naudingutest hämarasse allilma – ja viib ta kokku ühe kaotatud armsamaga, kes on sama juhtumi peale määratud ambitsioonikas politseinik.

«Must teemant», kus leidub rikkalikult toitu ja veini (sealhulgas, bien sûr, palju-palju trühvleid) ning ka kübeke romantikat, on hõrgult meelelahutuslik segu rohketest raskustest ja rõõmudest, mida Dordogne’is võib kohata.

***

Josef Martin Bauer, «Nii kaugele, kui jalad viivad». FOTO: Raamat

Josef Martin Bauer

Tõlkinud Vladimir Beekman

Kirjastus Helios

2021

Dramaatiline seikluslugu Saksa sõjavangist Clemens Forellist, kes mõistetakse teise maailmasõja ajal 25 aastaks Siberi töölaagrisse. Ta võtab jõhkra laagrikorra vastu mässates ette eluohtliku ja aastaid kestva ränga põgenemistee – risti läbi Siberi tundra ja taiga, peas vaid õud tabamise ees ning kinnisidee jõuda koju oma naise juurde.

Josef Martin Bauer on tõsielust võetud materjali oskuslikult kirja pannud ning vahendanud seda kaasakiskuvalt ja usutavalt, mistõttu püsib pinge raamatu lõpuni. Siberi karmi looduse, Venemaa sõjajärgse olustiku, aga ka Forelli üksinduse, meeleheite ja üliinimliku füüsilise pingutuse veenev kujutamine on teinud teosest bestselleri, mis on müügiedetabelite tipus vastu pidanud üle poole sajandi.

«Nii kaugele, kui jalad viivad» avaldati esimest korda 1955. aastal Saksamaal. Raamatut on tõlgitud 15 keelde ja müüdud üle 12 miljoni eksemplari.

***

Alex Michaelides, «Neidised». FOTO: Raamat

Alex Michaelides

Tõlkinud Raili Puskar

Kirjastus Pegasus

2021

Meil kõigil on saladused. Ka iseenda ees …

Edward Fosca on mõrvar. Mariana on selles veendunud. Aga Fosca paistab puutumatu ja püha. Karismaatilist Cambridge’i professorit jumaldavad ühtviisi kolleegid ja tudengid, eelkõige aga ülikooli ühe kolledži naistudengitest koosneva salajase liidu Neidised liikmed. Mariana on andekas terapeut, aga kimpus omaenda probleemidega. Kui Mariana õetütre Zoe sõbranna Tara leitakse mõrvatuna, sõidab Mariana Cambridge’i, et olla õetütrele toeks. Ilmneb, et ka Tara kuulus salajasse liitu, ning Mariana otsustab Neidised sihikule võtta.

Naine kahtlustab, et Cambridge’i idüllilise ilu ja iidsete traditsioonide foonil peitub midagi kurjakuulutavat. Ja ta on kindel, et kuigi Edward Foscal on mõrva ajaks alibi, on ta mõrvas süüdi. Kui leitakse veel üks surnukeha, ei õnnestu Marianal end enam vaos hoida: tema kinnisidee Foscast kui süüdlasest ähvardab kahjustada nii ta usaldusväärsust terapeudina kui ka suhteid lähikondlastega. Aga Mariana on otsustanud mõrvari tegutsemisele lõpu teha, isegi kui see võib maksta talle elu.