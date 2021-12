Nõid hoiatab: enesetapjatega tasub olla ettevaatlik, eriti kui tekib nendega mingi side pärast surma

Kui «Nõid annab nõu» esimene osa oli käepäraseks kasutamiseks igaühele, siis teine osa eeldab keskmisest kõrgemat õiglustunnet ja moraali. See on abiraamat algajale nõiakesele, kes soovib aidata iseennast ja oma lähedasi, aga ka areneda ja avastada enda jaoks uusi võimalusi.

***

Ma ei hakka teile sugugi väitma, et ärge üldse kartke, kogu teispoolsus on hea ja ohutu. Pigem soovitan karta õigeid asju. Kõige rohkem vahest omaenda mõttelendu, haiglase ettekujutuse vilju.

Väike Myy, «Nõid annab nõu. Loitsud ja ruunid». FOTO: Raamat

Näiteks: keegi neiu hakkas igal pool nägema paar aastat tagasi enesetapu teinud tuttavat. Isegi mitte sõpra, vaid juhututtavat. Talle tundus, et noormees pidevalt kutsub teda oma hauale, tahab talle avaldada saladusi, kutsub enda juurde... Aegamööda see kujutlus kinnistus ja neiu muutus suitsiidseks, hakkas ennast lõikuma ja muudkui käis selle tuttava haual, nagu oleks teda sinna nähtamatu jõuga veetud. Õnneks küsis see neiu abi, õigemini soovis teada, mida talle teispoolsusest öelda tahetakse, miks just tema on see äravalitu? Ta oligi äravalitu, aga hoopis teistsuguste jõudude poolt, kes temast toitusid. Läks aega, et tütarlaps aru saaks, et hukkunud noormehel ei ole selle kutsumisega midagi ühist, vaid et tüdrukut hukutab seesama jõud, kes teda ennast silmusesse vedas. Üks saakloom oli lõksu veetud, vaja oli uut toitu.

Ja kes see oli, kes vedas? Meie, nõiad, nimetame seda deemoniks. Aga seda võib nimetada ka kinnisideeks: ohver ei leia rahu enne, kui kuidagi saab enda elule lõpu teha. Selle aja jooksul, enne ja pärast ohvri surma, toitub deemon rikkalikult. Siis aga peab ta hakkama uut saaki jahtima.

Sellisest situatsioonist on tegelikult kerge pääseda. Piisab keeldumisest, kindlast käsust: «Käi minema, ma ei ole sinu oma!» Aga oi kui raske on seda käsku anda, kui usud, et just sina oled see, kellele tahetakse rääkida, keda usaldatakse... Ometi ei saa ükski olend teisse siseneda, kui ta selleks teilt luba ei saa. Eksitatud inimene lasebki jõud sisse ja usub tekkivatesse illusioonidesse kogu südamest.

Kõnealune neiu suutis «ei» öelda ja pääses lausa piiri pealt. Ta oli juba sellises seisus, et polnud kaugel vaimuhaiglasse sattumisest.

Niisiis, väga ettevaatlik tasub olla enesetapjatega, eriti kui tekib nendega mingi side pärast surma. Nendel endal pole sellega enamasti midagi tegemist, kutsujad ei ole nemad, vaid saaklooma otsiv deemon, aga see deemon on üliusutav. Ning saagiks valib ta kõige vastuvõtlikuma, tundlikuma, haavatavama, enamasti lahkunu lähisugulaste hulgast, sellepärast juhtubki, et ühes perekonnas võivad enesetapud korduda. Hoidke oma lähedasi, pange tähele, mida nad räägivad. Ütelge inimesele õigel ajal, et see ei ole lahkunu, kes temaga kontakti otsib.

-