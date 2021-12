Kas tõesti on vaja veel ühte raamatut biitlite kohta?

Brown on taustalt koomik, ta on kirjutanud paljudele briti ajakirjadele ning lisaks printsess Margareti eluloo. Kuigi väga paljud raamatus sisalduvad lood on tõepoolest naljakad, ei ole see kindlasti pelk naljaraamat. Brown on suutnud üles ehitada raamatu, kus peale bändi ja seda ümbritsevate inimeste on käsitletud ka nähtust laiemalt, selle mõju muule kultuurile, fännidele ja tavalistele inimestele, kes ehk ise biitlitest üldse eriti ei hoolinud. Mitmes arvustuses on rõhutatud, et kui paksude biograafiate puhul on tihti tunda, et autor on tahtnud ühte köitesse kokku kuhjata kogu info, mis vähegi olemas, siis Brown on välja noppinud just parimad ja iseloomulikumad lood.