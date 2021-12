Humoorikas teos, mis on oma avameelsuses lausa revolutsiooniline

Raamatut on raske žanrisse paigutada – see on justkui segu psühholoogiast, memuaaridest ja ilukirjandusest. Lori Gottlieb on Ameerikas tuntud kui üks New York Timesi populaarsemaid autoreid ja selle nõuanderubriigi kolumnist. Raamatus räägib ta hämmastava elutarkuse ja avameelsusega nii iseendast patsiendina kui ka oma patsientidest kliinilise psühholoogi vaatenurgast. Tema kabinetis ilmunud ilmunud kohtume enesekeskse Hollywoodi produtsendiga, noore vast abiellunud vähihaigega, pensionäriga, kel on plaanis end 70. sünnipäeva puhul ära tappa, ning kahekümnendates preiliga, kes ei suuda lõpetada magamist valede meestega.