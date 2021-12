«Meil saab olema selline tuleviku tehnokool, et lase aga olla»

«Ma ootan vetsus, helista, kui õhk on puhas,» ütles Heleri kooli fuajeesse jõudes ja kadus garderoobide taha. Martin läks raskel sammul trepist üles oma saatusele vastu.

Esialgne vaimustus VR-toolidest lahtus niipea, kui õpilastele sai selgeks, et neil on küll käes suurepärane virtuaalreaalsust loov tehnika, kuid kõik, mida nad sellega teha saavad, on algeliste aineprogrammide loomine infotehnoloogias saamatute buumerite* meeleheaks. Direktor võis ju sädistada, kuidas aineeksperdid õpilastele virtuaalseks õppetööks põnevat sisu loovad, kuid reaalsuses olid õpsid, kes sellega tegelema pidid, püsti hädas. Siis tuligi õppenõukogule suurepärane idee panna õppetundideks sisu looma hoopis õpilased ise, kellele siis anti informaatika tunnis vastavasisulised kooliülesanded.

Enamik õpilasi ei olnud sellisest uuest koormisest sugugi rõõmsamad kui õpetajad ja ega nemadki õieti rohkem osanud. Vaimustust sellest tundsid ainult Martin, kes oli ammu virtuaalreaalsuses mängimisest unistanud, ning Kaido, kelle vanem vend õppis IT-d ja kes ka ise oli juba mängude loomist katsetanud, kuni neilegi jõudis kohale, et nad teevad vaid igavaid asju. Ja siis tuli Martinile idee hakata lisama ajaloo tunni jaoks loodava esimese vabariigi aegse Viivuranna alevi 3D-mudelisse midagi huvitavat: püsse, märklaudu, elupunkte ja tasemeid. Loomulikult pidid nad seda tegema salaja. See haaras noormehi nii kaasa, et nad hakkasid pärast tunde end IT-klassi küsima, et oma salajase projekti kallal segamatult töötada. Õpetaja Mets märkas nende usinust, tõsi küll, taipamata selle tagamaid, ja nad muutusid endalegi üllatuseks tema lemmikõpilasteks, mis andis neile teatud eeliseid. Kõige olulisem neist oli võimalus koolivälisel ajal iga kell arvutiklassis tegutseda. Selleks, et õpetaja Mets või keegi teine midagi ei märkaks, panid nad huvitavad lisad tööle kellaajaliselt. Kuna Mets lahkus alati veidi enne kella kuut õhtul, jättes neile võtmed, et nad lahkudes ise enda järel uksed lukustaksid, siis sai mängu huvitavaks muutumise kellaajaks 18.00. Mets oli teinekord tõesti veidi liiga pohhuist.

1.

Kui Martin arvutiklassi astus, tõstis õpetaja Mets häiritult pea. Nähes aga Martinit, naeratas ta kergendunult. Mets oli tulnud nende informaatikaõpetajaks paar aastat tagasi otse ülikoolist ja nägi ehk seepärast ka ise enamik ajast välja nagu gümnaasiumiõpilane. Kuid täna olid tal lõhkiste teksade asemel jalas terved püksid ja valge T-särgi peale oli tõmmatud tume ülikonnapintsak. Kuigi ta juuksed olid tavapäraselt sassis, oli neis siiski näha pealiskaudse hoolitsuse jälgi, sest selle asemel, et need lihtsalt igale poole turritaks, olid nad kuklasse krunni keeratud. See tähendab, suurem osa oli krunni keeratud. Üsna arvestatav hulk peenemaid karvu hõljus endiselt ümber õpetaja pea nagu Medusa maod. Ka habe oli tal aetud, mis Metsa puhul tähendas ülimat klanitust.