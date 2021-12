Kolm näojooga harjutust, mida saad ise kodus proovida

Näojooga kaartide looja ja loodusterapeut Mai-Liis Kivistik sõnab, et nahk on meie suurim organ. Tänapäeval on ülioluline olla teadlik tarbija, et mõista, mis nendes toodetes, mida igapäevaselt kasutame, päriselt sees on ning teha teadlikud otsused. Kreeme, seerumeid ja hooldusi on turul mitmeid, aga tihtipeale ei anna need püsivaid muutuseid. Kuigi need võivad tunduda kiire lahendusena, on teaduslikult tõestatud, et kreemid ja seerumid ei saa meie vananemisprotsessi elimineerida. Tegelikult on olemas üks lihtne ja kõigile kättesaadav viis, mis aitab näonahka noorendada – see on näojooga. Siit leiad kolm lihtsat harjutust, mida ise kodus endale sobival ajal katsetada.