Eesti keeles ilmus Jeremy Clarksoni muhe raamat taluelust

Tere tulemast Jeremy tallu. See on idülliline koht maaliliste vaadete, sahisevate hekkide, metsade ja allikatega. Jeremyle on alati meeldinud idee endast kui talunikust. Samas on ilmselge, et kui ta sõidab pidevalt mööda maailma ringi ja tunneb ebamõistlikult palju rõõmu autodest, oleks parem jätta talutööd kellelegi teisele.