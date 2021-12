Heidy Tamme soovitab raamatuid, mis teda enim mõjutanud on

Tamme tõi välja Dale Carnegie raamatud «Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi» ning «Lõpeta muretsemine ja hakka elama» selgitades, et neid raamatuid lugedes saab ta kinnitust sellele, mida on praktikas läbi elanud, aga kiires elus ei ole jõudnud neid killukesi fikseerida.

Tamme on öelnud ka oma tudengitele, et tema neist vanema inimesena neid ei õpeta, vaid jagab nendega oma elukogemusi- ja tarkusi, sest see, et ta tudengitega kohtuda saab, on tema jaoks kingitus ja iga kogemus on tarkus.