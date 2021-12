«Ootasin ägedamat reageeringut, kui ma teda esimest korda lõin»

Tahtsin Alice’ile helistada ja küsida, kas temaga on kõik korras, aga ma olin oma mobiili koju jätnud ja mõtlesin, et kelleltki telefoni laenamine puhuks asja suuremaks, kui olukord tegelikult nõudis. Ärge mõistke mind valesti, ma tean, et asi oli tõsine. Oli langetatud märkimisväärselt halb otsus. Ta poleks pidanud põrandal lõpetama.

Ma tean, et minuga pole just lihtne. Alice on seda mulle öelnud. Näiteks pole mul sõpru. Mul oli, paljude aastate eest, aga sellega läks nagu läks. Me kandusime üksteisest kaugemale ja ma lasksin neil minna – usun, et vabal tahtel. Sõbrad on lihtsalt inimesed, kes meenutavad sulle su ebaõnnestumisi. Mul on mitu tuttavat. Mul pole ka kõneväärt perekonda. Mitte sellist, mis oleks kuidagi oluline.