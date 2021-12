Miljardär Richard Bransoni lemmikraamatud, mis on ilmunud ka eesti keeles

Robert Louis Stevensoni «Aarete saar» on üks kõigi aegade populaarsemaid mereröövlilugusid. Teosest pärinevad mitmed žanri sümbolid, nagu ühe jala ja õlal istuva papagoiga piraat ning kaardile aarete asukoha tähistamiseks tehtud rist. Haaravas seiklusjutus on peidus ka liigutav täiskasvanuks saamise lugu, kus peategelane Jim saab õppetunde sõprusest, lojaalsusest ja vaprusest. Unustamatute tegelaste ja kaasakiskuva süžeega raamat on köitnud igas vanuses lugejaid alates selle ilmumisest aastal 1883.

«Kääbik ehk sinna ja tagasi» J.R.R. Tolkien FOTO: Raamat

Lugu väikese kääbiku isand Bilbo Bagginsi suurtest seiklustest, mille raskustest ja ohtudest ta auga välja tuleb ja mille käigus kodustest mugavustest hoopis tähtsamaid asju, nagu näiteks vaprust, abivalmidust ja suuremeelsust, hindama õpib. Mõnusast kodusest elust kiivalt kinni hoidev Bilbo Baggins käib harva kaugemal oma sahvrist või keldrist, kuni tema uksele koputab võlur Gandalf koos kamba päkapikkudega. Sealt algab meeletu seiklus, mis viib teda kokku suure ja ohtliku lohe Smaugi ning teiste hirmutavate olenditega.

Inglise kirjanik ja teadusmees J.R.R. Tolkien (1892-1973) kuulub kahekümnenda sajandi mõjukaimate ja armastatuimate kirjanike sekka. Tema «Kääbik» on «Sõrmuste Isanda» eellugu ning seda on pärast 1937. aasta esmatrükki müüdud miljoneid eksemplare.

«Suur maailm, väike planeet» Johan Rockström, Mattias Klum FOTO: Raamat

Praegu elab planeedil Maa üle seitsme miljardi inimese, kelle tegevus on mõjutamas planeedi põhifunktsioone sedavõrd, et geoloogilist ajajärku on hakatud nimetama antropotseeniks. Maailma juhtiv keskkonnateadlane professor Johan Rockström ja fotograafina kuulsust kogunud Mattias Klum on kirjutanud raamatu, milles nad selgitavad lähemalt ühise planeedi kontseptsiooni. «Suur maailm, väike planeet» kirjeldab, kuidas määratleda sellise arengu piirid, mida meie planeet suudab taluda.

«Esmalt küsi MIKS» Simon Sinek FOTO: Raamat

Raamat «Esmalt küsi «Miks?» paneb mõtlema, kas sina tead oma «miksi»? Seda eesmärki või põhjust, mis inspireerib sind andma maksimumi sellesse, mida sa teed?

Kujuta ette elu, kus igal hommikul ärgates oled sa maksimaalselt inspireeritud ja täis indu minemaks tööle, võtmaks ette uusi projekte, loomaks suhteid, juhtimaks oma elu ja inspireerimaks teisi?

Miks paljud inimesed teevad sarnaseid valikuid, valivad mingeid kindlaid tooteid või brände? Miks osad inimesed ja organisatsioonid on teistest leidlikumad, uuenduslikumad ja edukamad ja miks nad suudavad oma edu üha uuesti ja uuesti korrata?

Sest äris ja ELUS ei loe see, mida sa teed, vaid see, miks sa seda teed. On midagi, mis on ühine nii Steve Jobsil, vendadel Wrightidel kui ka Martin Luther Kingil - nad KÜSISID ESMALT «MIKS?»

«Metsluiged. Hiinamaa kolm tütart» Jung Chang FOTO: Raamat

Raamat jutustab kolme erineva generatsiooni hiinlanna elust, taustaks 20. sajandi Hiina. Lugu algab 1924. aastal ja selle esimese osa peategelaseks on autori vanaema, jätkub tema ema läbielamistega ja lõppeb Jung Changi, autori enda looga, kes kasvas üles Hiina kultuurirevolutsiooni päevil.

«20 000 ljööd vee all» Jules Verne FOTO: Raamat