Enesearengu teejuht Tiit Trofimov juhendab, kuidas teha südame avamise meditatsiooni

Enesearengu teejuht Tiit Trofimov räägib oma raamatus «Lõpp on algus. Julgus elada iseendana», et Karuneshi südame avamise meditatsiooni kasutavad südame avamiseks ka mitmed tuntud vene sensitiivid ja tervendajad. Ta sõnab, et pärast meditatsiooni tunned ennast kergelt ning su südames on justkui rohkem ruumi.