Miks on oluline oskus mõjutada teisi inimesi?

«Minu arusaam müügist muutus täielikult, kui olin kuulanud mainitud audioprogrammi veenmise ja mõju kohta. Seni arvasin, et müük on teatud tehnika valdamine ja oskuslik kasutamine selleks, et panna inimesed midagi ostma. Nüüd mõistsin, et ostmine või tehingu tegemine on müügiprotsessi kõige viimane ja vähem tähtis osa ning enne selleni jõudmist on mitmeid olulisemaid samme. Kui pead pingutama ja inimestele müüki peale pressima, oled väga olulised sammud tegemata jätnud. Mõistsin, et müük on ennekõike oskus välja selgitada, mida teine inimene soovib, ja talle seda anda. Müük on oskus küsida õigeid küsimusi ja inimestega sõbraks saada. Samuti on see oskus rääkida lugusid, sest lood on inimesele loomuomased, need on meie DNA-s. Meile meeldib kuulata lugusid, mitte seda, miks me midagi ostma või tegema peaksime,» selgitab ta.