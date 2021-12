Kultuurikatlas algab traditsiooniline jõulukuu raamatumüük

Kolme päeva jooksul, 10.-12. detsembrini pakuvad üle kolmkümne kirjastuse laia valikut kirjandust: laudadelt leiab nii uudiskirjandust kui ka natuke vanemat kirjandust, on soodsamaid ja vähemsoodsamaid pakkumisi, leidub raamatuid nii lastele kui täiskasvanutele. Üks on aga kindel: valik on mitmekesine ning midagi leidub kindlasti ka jõuluvana kingikotti.