Matusestriptiisist massisuudlemiseni: 77 veidrat kommet üle maailma

«77 veidrat kommet üle maailma» Allen Espenbergi FOTO: Raamat

Imestamiseks ja lugemiseks on autor valinud välja kõige pöörasemad, naljakamad, hulljulgemad, õudsemad veidrused. Raamatus olevad päris lood tõestavad, et inimeste fantaasia on tõesti piiritu. Selleks, et elust rõõmu tunda, on võimalik oma elu ise huvitavaks teha.

Igasuguseid veidrusi

Autor kinnitab, et paljud neist totrustest on üsna süütud ja ei ohusta kellegi tervist ega elu. On ju väheusutav, et matusestriptiis Hiinas, massisuudlemine Indoneesias või hiigelnukkude paraad Prantsusmaal teeks kellelegi midagi paha.

Samas on veidrusi, mis võivad nii mõnelegi osavõtjale lõppeda raskete vigastuste või isegi surmaga. Nii on näiteks Indias peetav kivisõda ja kookospähklite vastu pea tagumine ning Mehhikos plahvatavate vasarate festival hoopis teisest puust.

Roppuste väljamõtlemisel on aga eriti andekad jaapanlased, kes korraldavad näiteks teraspeeniste festivali ja torkavad üksteisele sõrmi tagumikku.

Igal kurioosumil on oma toetajaskond