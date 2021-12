Sinijärv soovitab krimiromaani: igavamad igavused on õnnestunud välja jätta

Midagi on sest tumedast öömustast ööst ja kõigist noist harjumus- ja tavapäraseks saanud nordnurinaist siin sügavas juures sees ja ei see kao, ei kuhugi kao. Samas igavamad igavused on õnnestunud välja jätta. Politseinik ei ole automaatselt loll ja kõik uurijad ei vaevle pidevalt kerge elu raskuste küüsis. Mis muudab raamatu loomulikumaks – sest ma ei usu minutikski, et päris Rootsis nii palju jama on, kui paarteist sealset krimikirjanikku Euroopa virtuaalsel mõrvaskeenel kokku kirjutada mõistavad. No ei ole ka Šotimaal terve Ian Rankini jagu kammi ja pusserdamist, ei peagi, ei saagi. Kirjandus on kontsentraat ja keskmise kodaniku puutumus raamatuga on harv koma juhuslik. Tuleb laks kohe kätte anda.