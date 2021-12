Kuidas aru saada, kas oled läbipõlenud või lihtsalt väsinud?

«Kuidas asjad tehtud saada» Erin Falconer FOTO: Raamat

Paljud asjad väsitavad meid, aga ei põleta läbi. Ta toob näite, et töörohke päev, sörk läbi pargi ja sõpradega veedetud õhtu võivad sind rammetuna voodisse kukkuma panna, aga ei pane sind tundma ennast täiesti tühjaks pigistatuna nagu läbipõlemine. Kui oled lihtsalt loid, aitab paar õhtut varem voodisse minek. Läbipõlemine on teistsugune. Mõtle sellest kui erilisest väsimusest.

Ameerika Psühhiaatrite Assosatsioon (APA) määratleb läbipõlemist kolme aspekti kaudu.

Emotsionaalne kurnatus. Väsimus on läbipõlemise osa ja tunned ennast kurnatult isegi siis, kui ei tee tööd, ning sellega kaasneb pidev energiapuudus. Enesetunnetuse kaotus. Mõtled endast ja teistest negatiivselt, oled kiire kritiseerima ega tunne kellelegi kaasa. Läbikukkumise tunne. Kahtled endas ja oma võimetes ning tunned, et sind ei väärtustata.

Falconer selgitab, et läbipõlemine on pigem vaimne ja emotsionaalne kui kehaline seisund. APA märgib ka, et kuigi läbipõlemine pole depressioon, võib esimene tekitada teise. Ehk asi on tõsine. Paljud naised kannatavad läbipõlemise all, nagu oleks see aktiivse võimeka inimese elu osa, ehkki tegelikult kahandab läbipõlemine võimekust eluga hästi toime tulla. Naised on läbipõlemise suhtes eriti haavatavad, sest meil oodatakse, et me mitte ainult ei panusta terve päeva tööl, vaid kanname ka kodus majapidamise ja teiste heaolu eest hoolt.

On väga tähtis, et läbipõlemisest rääkides ei pööraks me tähelepanu ainult töökäitumisele, vaid ka kodusele elule

Falconer toob välja, et kodu peaks olema koht, kus tunned ennast õnneliku ja rahulikuna. Koht, kus saame ennast taastada. See ei ole koht, kus üle ukse astudes ootab järjekordne tööde loend, kodu versioon. Muidugi on vaja palju asju korda saata – aga on ka palju asju, mida pole tarvis teha, või kindlasti selliseid, mida ei pea tegema sina.

«Mõistan, et enamik tahab olla igas mõttes täiuslik (ja tunneb end kehvasti, kui ei ole), kuid keegi tegelikult ei hinda ülepingutust kodus. Seal, nagu igal pool mujalgi, on koht, kust saati väärtus vaid väheneb. Pead selle ära tundma, et ei põleks kodus läbi. Selle väga tõsise läbipõlemise vältimiseks pead hakkama kodu vaatlema kui kaitseala, mitte kui kohta, kus saab palju tehtud,» räägib ta ja selgitab, et põhjus on selles, et maksad tõeliselt hea kraamiga – rahulolu, tüünuse, armastuse, keskendumise, suhetega – kaduva eest. Ka Prantsuse puhkusele kehtivad samad põhimõtted. Sa ei pea tegema kõike. Loovuta kontroll ja luba lähedastel ennast aidata. Anna neile võimalus. See annab sulle energiat.