Sinijärv soovitab: intrigeeriv ja inspireeriv lugemine, ohtralt teraseid mõttekäike

Põhimõtteliselt võiks, kui sulejooksu on, kirjutada ka samas võtmes raamatud alapealkirjadega «Kuidas karsklaste loodud majanduses eiratakse õllesõprade häid ideid», «Kuidas luulesõprade loodud majanduses eiratakse matemaatikute häid ideid» või, tuletades hea sõnaga meelde klassik Kivirähki, «Kuda massat kiusata, nõnna et orjal mõnus oleks». Ja nii edasi ja nii tagasi. Selge on, et Marcali raamatus eiruvad naiste ideed. On selge seegi, et piisava hulga lähtematerjali olemasolul võib ära tõestada ükskõik mida. Kas või seda, et Kivirähk ja mina oleme tegelikult naised ning meie ideid eiratakse rämedalt, jämedalt ja jätkuvalt.

Ma ei taha siin kuidagi mõttetu macho-siga olla ega naeruvääristada väärt kompilatsiooni. Ses raamatus on ohtralt teraseid mõttekäike, see tuletab meelde palju ununenut ning juhatab harjumuspärasest erinevate edasimõtlemise viiside juurde. Lihtne oleks nentida, et kusagil struktuurides on kallutatud jõud. Muidugi on. Aga kaedagu, kui kaua on see pendel olnud teises servas kinni ning maailma asjade kallal toimetama lubatud inimkonna osa oma eriti. Ei tasu imestada, kui vabanemise moment ei jäta pendlikest kenasti keskpõrandale tiksuma, vaid enne tuleb paar kõmmu vastassuunast ära kannatada. Näikse igasuguste poolsustega niiviisi olevat ja võiks jõuda poolsuste vältimiseni. Ning erinevuste tunnistamiseni. Ju see võtab aega.