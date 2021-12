Kas kaaslase armastuse keele teadmine suurendab suhtes rahulolu?

Paljud tutvumisportaali MeetnFly kasutajad on märkinud raamatusoovituseks just Gary Chapmani teose «Armastuse 5 keelt» ja soovitavad seda ka enda tulevasel tutvusel lugeda. Miks küll nii?

Nimelt on Chapman enda teoorias välja toonud, et kõik viis armastuse keelt on võrdselt olulised, kuid inimeste erinevus seisneb selles, millist nemad eelistavad.

Viis armastuse keelt on järgmised:

Tunnustussõnad

Kvaliteetaeg

Kingitused

Teenimise kunst

Füüsiline puudutus

Kuigi Chapmani teooria on maailmakuulus ning tema raamat bestseller, oli tema teooriale teadusartiklitest kinnituse leidmine üpris keeruline ülesanne. Kuid 2020. aastal viisid Jennifer L. Hughes ja Abigail A. Camden USA-s läbi uuringu 981 suhtes oleva inimese seas. Chapmani hüpotees leidis kinnitust: inimesed, kes tajusid, et nende partnerid olid kasutanud nende eelistatud armastuse keelt hästi, tundsid suuremal määral armastust ja olid suhtega rohkem rahul. See teadmine kinnitab Chapmani teooriat, et inimesed loodavad oma partneri puhul näha teatavat armastuse keele käitumist.

Hughes ja Camden tõid enda uuringus välja, et ainult armastuse keele teadmine ei anna paaridele midagi. Nad peaksid õppima, kuidas kasutada tõhusalt oma partneri eelistatud armastuse keelt, et ta seda pingutust märkaks. Uurimuses tuuakse ka välja, et psühholoogid ja nõustajad võiksid olla koolitatud õpetama kliente, kuidas oma partneri eelistatud armastuse keelt kasutada.

2004. ja 2006. aastal läbi viidud uuringud Chapmani teooria vettpidavust aga ei kinnitanud. Eks teaduses võivadki muutuda nii vastused kui ka katsed. Olgu öeldud, et Chapmani teooria ei põhine algusest peale uuringutel, vaid tema isiklikul kogemusel. Sellest hoolimata on alati põnev erinevaid teooriaid ja raamatuid lugeda.