«Meie peal katsetatakse kõike, alates uutest arstimitest kuni naiste huulepulkadeni välja»

Selle nädala raamatu peategelane, vahva rändrott Krõssu, käib läbi kõrbed, metsad ja mererannad, et tutvustada meile huvitavaid taimi, tillukesi putukaid ja kõige suuremaid imetajaid. See on põnevaid teadmisi täis raamat suurtele ja väikestele loodusesõpradele.