Kolm nõuannet, mis aitavad paremini lugusid rääkida

Kireta on peaaegu võimatu olla hea jutuvestja. Kires on eneregia, ent ilma energia, õhina ja elevuseta on väga raske publiku tähelepanu köita. Näiteks Giada De Laurentiis on kaamera ees hurmav, sest teeb seda, mida ta armastab. Ta tahtis jagada oma kirge toidu vastu, ehkki ei teadnud, milliseks tema karjäär kujuneb. «Ma teadsin, et mulle meeldib perega köögis aega veeta, neile süüa valmistada, koos naerda, lugusid vesta, toidulõhna nuusutada ja et ma armastan süüa! Teadsin, et pean seda tegema, ja sellest piisas,» on ta öelnud. See kirg paistab välja ka videos.