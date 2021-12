Eesti suurim raamatukauplus Apollo tähistas 21. sünnipäeva

21 aastat hiljem saavad kõik raamatusõbrad külastada 18. Apollo kauplust üle Eesti: Tallinnas (9), Tartus (3), Pärnus (2), Rakveres, Haapsalus, Viljandis ja Kuressaares. «Apollo raamatukauplused on alati olnud uuendusmeelsed ja innovatiised. Me olime ühed esimesed, kes võttis kliendikaardina kasutusele ID kaardi. Tänaseks on meil peaaegu kõigis Apollo kauplustes iseteeninduskassad. Just jõulude ajal aitavad iseteeninduskassad pikki kassajärjekordi vältida. Kes kauplusesse tulemist pelgab, saab oma ostud sooritada e-poe apollo.ee kaudu,» lisas Pank.