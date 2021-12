Ene Sepp soovitab talve ja lumega seotud raamatuid, mida soojas toas lugeda

«Ski Patrol in Colorado» on mulle eriliselt südamelähedane raamat. Osariigi suusapatrulli tegevusest saab kiire ja huvitava ülevaate ning raamatu rohked pildid näitavad seda, kui palju on kõik mõnekümne aasta jooksul arenenud. Nii töö iseloom, kasutatavad vahendid kui ka eeskirjad ja teadmised.

Raamat, mis sobib eriti hästi suusahuntidele ja/või ajaloohuvilistele, on «Lost Ski Areas of Colorado's Central and Southern Mountains». See meenutab natuke Jaak Juske kirjutatud raamatuid «Lood unustatud …». Saab teada, kes üldse suusatamise Colorado mägedesse tõi (norrakad), millele algul keskenduti (suusahüpped) ning kui palju oli väikesi aga täiesti toimivaid ja kohalike poolt armastatud suusanõlvu. Uskumatu, mis motivatsioon oli inimestel lahendusi leida ja ehitada ning seda kõike käimas hoida.

Kuidas on talved ilma jõuludeta?

Mina ei saa talvest ja lumest rääkides ei üle ega ümber ka jõuludest. Kingimöllu sukeldumise asemel võibki sukelduda hoopis raamatutesse ja nautida seda, kuidas tegelased pühadeaega naudivad. «Teistmoodi mööblipood: Aramilda esimesed jõulud» pakub lisaks jutule väga palju fakte ja huvitavaid infokilde. Just infokildude rohkuse tõttu on seda teost parem lugeda jupikaupa. Iga õhtu natukene, ja nii need talve pimedad õhtud mööduvad.

Mauri Kunnase «Jõuluvana» on minu jaoks üks nendest raamatutest, mida võib lõputult nii lugeda kui vaadata. Tarja Kunnase illustratsioonid on täpselt sellised, kuidas ise jõuluvana ja päkapikkude maailma ette kujutaks. Hoopis teise olemusega, ent sama palju uudistamist ja põnevust pakub «Suur päkapikuraamat». Täiesti eeskujulik teatmeteos, kust saab päkapikkude kohta teada kõik, mida tahad teada ja mida ei osanud tahta teada.

Lasteraamatute riiulist

Just kõledal ajal kipun ma sukelduma lasteraamatute maailma, et mõne sealt haaratud teosega teki sisse ronida ja erinevatesse maailmadesse sukelduda. «Jäälohe» on näiteks raamat, mille ma oleksin soovinud ise kirjutada. Kombinatsioon lohedest, jääst, lumest ja talvest. Lugu, mida võib lugeda nii lapse kui täiskasvanuna. Erinevus on selles, kui palju ridade vahelt lugeda.