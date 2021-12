Pühade juures parim on see, et kingikotist võib välja tulla uusi põnevaid raamatuid. Käesoleva aasta lõpp on olnud jõuluteemaliste teoste poolest eriti rikkalik. Nii ongi arvata, et päkapikud just mõne sellise vahva pildiraamatu kuuse alla poetavad. Siis polegi muud teha, kui neid eriilmeliste illustratsioonide ja sisukate tekstidega teoseid lähedastega koos nautima asuda. Iga teos kirjeldab pühi omamoodi, kuid üks mis kindel – mõnusa pühadetunde loovad need kõik.

Astrid Lindgren, «Jõulud tallis». FOTO: Kirjastus Sinisukk

Astrid Lindgren

Illustreerinud Lars Klinting

Tõlkinud Kadri Okas

Kirjastus Sinisukk

2021

Laps ema süles palub jutustada jõululugu. Ema pajatab aegumatu jutu ammustest aegadest, esimestest jõuludest ja tallis sündinud lapsukesest. Laps kujutab oma elukogem(at)usest lähtudes loo tegevuspaigaks nende koduse talli. Talli soe õdusus ja rahu on kontrastiks külmale ja väsitavale talveilmale väljas. See lühike ja soe lugu sobib unejutuks juba kõige pisematele. Kuigi varem ilmunud eesti keeles ka kogumikus «Rõõmsaid jõule», on see koos Lars Klintingi maagiliste illustratsioonidega igati väärt uuesti avastamist.

***

Alf Prøysen, «Jõuluvanade vahetus». FOTO: Raamat

Alf Prøysen

Illustreerinud Hans Normann Dahl

Tõlkinud Sigrid Tooming

Kirjastus Varrak

2021

Kui jõuluõhtul põrkavad kokku jõuluvana ja tisler Anderseni kelgud, tuleb neile mõte viia jõulurõõmu ka teineteise perele. Niimoodi saab alguse kahe mehe sõprus. Väike lugeja saab aga teada, kuidas tähistatakse jõuluvana peres pühi ja milline on tema kodu. Mis ametimees see tisler üldse on ning milliste kinkidega rõõmustab ja üllatab ta jõuluvana pereliikmeid? See lihtne norra jõululugu annab mõtteainet, kuidas kasutada enda andeid ja oskusi, et muuta pühad kellegi teise jaoks väga eriliseks.

***

Benji Davies, «Lumehelbeke». FOTO: Raamat

Benji Davies

Illustreerinud autor

Tõlkinud Dea Oidekivi

Kirjastus Rahva Raamat

2021

Benji Daviese lühikesed ja südamlikud jutud ning maalilised illustratsioonid on juba jõudnud pugeda eesti laste südamesse. Uue jõuluteemalise raamatu tegelasteks on lumehelves ja väike tüdruk Noelle. Noelle unistab vaateaknal nähtud imekaunist jõulupuust, samal ajal kui lumehelbeke soovib leida oma kohta suures maailmas. Kuidas võiksid kokku sobida tüdruku ja lumehelbekese unistused? Lugu laheneb igatahes üsna südantsoojendaval viisil. Mõnus kogupereraamat, mille talviselt kargetest ja helgetest piltidest lihtsalt ei saa tüdineda.

***

Hiroko Motai, «Miljon triljon jõuluvana». FOTO: Raamat

Hiroko Motai

Illustreerinud Marika Maijala

Tõlkinud Mihkel Mõisnik

Kirjastus Tänapäev

2021

Kas arvad, et jõuluvana on kaitstud muudatuste eest meie maailmas? Vale puha! Jaapani kirjaniku Hiroko Motai kirja pandud loos peab jõuluvana rinda pistma rahvastiku kasvamisega. Kuidas peaks ainus jõuluvana ühe õhtuga toimetama kätte kingid kogu maailma rohkearvulisele lastekambale? Ehk peaks kaaluma pooldumist? Millise lahenduse jõuluvana leiab, saabki raamatust teada. Lugu saadavad Marika Maijala omapärased illustratsioonid, mille oleks loonud justkui rasvakriitidega laps.

***

Astrid Lindgren, «Ühed ammused jõulud Smålandis». FOTO: Kirjastus Sinisukk

Astrid Lindgren

Illustreerinud Cecilia Heikkilä

Tõlkinud Kadri Okas

Kirjastus Sinisukk

2021

Kas oled kunagi mõelnud, millised võisid olla jõulud umbes sada aastat tagasi? Astrid Lindgreni õdusas jõululoos saab lugeda tema lapsepõlvemälestusi jõulupühade tähistamisest. Millised tegemised ja traditsioonid annavad pühadele õige värvi? Millised emotsioonid ja tunded saadavad jõuluaskeldusi? Millised kingid olid sel ammusel ajal nii imelised, et neid kutsutakse lausa õndsuseasjadeks? Raamat loob hea võrdlusmomendi tänaste ja vanemate traditsioonide vahel, meenutab, mis on ajas muutuv ja mis muutumatu ning mis on jõulude tõeline väärtus. Cecilia Heikkilä imelised illustratsioonid annavad hästi edasi pühade õdusat ja ootusärevat meeleolu.

***

Ilmar Tomusk, Georg Voldemar Tomusk, «Päästetud jõulud». FOTO: Raamat

Ilmar Tomusk, Georg Voldemar Tomusk

Illustreerinud Karel Korp

Kirjastus Tammerraamat

2021

Viljandi lapsed ootavad jõuluvana saabumist, aga teda ei paista mitte kusagil. Ootamatult jääb silma veetorni otsas tavapäratult plinkiv kollane tuluke. Tuleb välja, et ka moodne jõulumees ei ole kaitstud tehnoloogiliste äparduste eest ning peab rinda pistma jõulusatelliidi probleemidega. Millist rolli mängivad loos kuri päkapikk Holger-Polger Pomm ja astropäkapikud? Kes siis päästab jõulud? Karel Korbi illustratsioonid pakuvad humoorikat ja isikupärast vaheldust tavapärastele jõuluraamatutele.

***

Aidi Vallik, «Kade päkapikk ja väike jõuluingel». FOTO: Raamat

Aidi Vallik

Illustreerinud Marge Nelk

Kirjastus Lugu-Loo

2021

Raamat koosneb kuuest jõuluhõngulisest jutust, mis on eelnevate raamatutega võrreldes pikemad ja ehk suuremale lugejale mõeldud. Igal lool on erinev tegelaskond ja teema. Miks vahel peab jõuluvana hirmus kaua ootama? Kas teadsid, et on olemas ka kadedaid päkapikke, kes laste sussi sisse mõeldu meelsamini hoopis endale jätavad? Milline jõulusoov on kaunil printsess Hermeliinel, kellel peaks olemas olema kõik maailma rikkused? Kas oskad aimata, mis võiks olla väikese notsu või metsiku hundi suurim jõulusoov? Raamatu teevad erakordselt köitvaks Marge Nelgi maagilised pildid.