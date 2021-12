Naljakas ja ootamatusi täis Eesti lasteraamat, mille põhjal saaks vahva filmi

Kõigil on ju värskelt meeles, kuidas Piia ja tema perekond bandiitidega mässas. (Kes on lugenud raamatut «Piia Präänik ja bandiidid», teab, kellest on jutt). Nüüd siis saab teada, mis bandiitidest edasi saab … Suur oli minu üllatus, kui ma bandiite uues raamatus ei kohanud, vaid isa vihjab neile tegelikult üsna otseselt. Siis jõudiski mulle kohale, et pean kontrollima Piia vanust. Nii ongi: eelmises raamatus oli Piia teise klassi tüdruk, kuid uues raamatus läheb ta alles kooli. Kõik klapib. Taaskohtumine hea tuttavaga on igal juhul tagatud.

See, et Piia Prääniku raamatud ei ole kirjutatud ajalises järgnevuses, ei takista raamatute nautimist. Piia on nutikas ja vahva tüdruk, nii et tema tegemistest on lausa lust lugeda. Kooliminek on iga lapse elus suur sündmus, nii ka Piiale. Ja koolis on ju vahva! Piia klassijuhatajaks saab noor õpetaja Laura (lausa nii noor, et Piia isa pole nii noort õpetajate enda arvates varem näinudki), kes on teadagi väga tore, sest talle meeldib üle kõige õpetada. Ka klassikaaslased on vahvad – igaüks küll isemoodi.

Kairi Look, «Piia Präänik ja Sõnasööbik». FOTO: Raamat

Aga Piia koolis on veel miski, õigemini küll keegi, keda teistes koolides ei ole. Piia klassis elab Sõnasööbik! Sõnasööbik on tegelikult alles hiljuti klassiruumi elama asunud, sest ta sattus kogemata aabitsakasti. Nüüd aga peab ta kuidagi hakkama saama, sest Sööbik sööb sõnu. Klassis aga pole just eriti palju midagi söödavat, vaid kalendrist leiab šokolaadijänese ja maasikaid. Muidugi hakkavad Piia ja tema klassikaaslased teda abistama ning toovad kodust Sööbikule midagi maitsvat. Ma muidugi ei tea, mida arvavad näiteks Aleksi vanemad, et nende poeg salaja vanaema retseptivihikust sõnu välja lõikab, aga sellest Kairi Look targu ei kirjuta.

«Piia Präänik ja Sõnasööbik» on kirjutatud humoorikalt ja täis ootamatuid kirjeldusi, nii et raamatu põhjal saaks vahva filmi. Võtame või lõigukese raamatu algusest: «Klassis oli vaikne. Tolm igavles kapiserval. Kustukas kratsis taguotsa. Kärbsed norskasid. Gloobus näitas tahvlile keelt. Ämblik kõdistas võrgus siplevat sääske.» Igal juhul minul hakkas juba film silme ees jooksma – mis kõik seal augusti lõpus klassis tegelikult toimub, kui kool ootab lapsi. Võin öelda, et film jooksis silme ees mul kuni raamatu lõpuni.