Surnud hundi maost leitakse inimliha tükke. Politsei peab tegema kõik endast oleneva, et välja uurida, mis juhtus

«Üks asi veel,» ütles ta üle leti kummardades. «Ma ei ole politseinik, nii et ära kavatsegi ära kaduda, sest ma leian su igalt poolt üles.»

Kerge noogutusega, justkui kokkulepet kinnitades võttis ta kandiku ja valis laua, kus ta sai seljaga seina poole istudes ülevaate kogu ruumist.

Hamburger oli söödud, ta istus ja kastis friikartuleid ükshaaval ketšupisse, kui uksed lahti läksid ja kaks noort meest sisse astus. Teksased jalas, liibuvate T-särkide all pungil lihased. Katja jälgis pilguga, kuidas noormehed kassa juurde läksid ja René asemel kassasse tulnud tüdrukult kohvi ning jäätisemagustoidu tellisid. Nad istusid Katja kõrvallauda, tegid näo, et ei märka teda. Hetkeks kaalus Katja, kas öelda neile, et neile helistati ja nad kutsuti siia, Katja lauda istuma ning et ta teab seda, aga enne kui ta midagi teha jõudis, tuli René, võttis istet ja vaatas talle teravalt silma.

«Sa käisid minu juures kodus,» lausus ta rahulikult.

«Jah, kena korter. Väga tore, et sul seal kõik nii korras on.»

René silmitses teda hoolikalt, otsekui püüaks enne tegutsema asumist hinnata, kas tüdruk on lihtsalt hull või on midagi, mida ta peaks teadma või mille pärast muretsema. Katja oli kindel, et mees hakkab teda mingil moel ähvardama, võib-olla saadab oma gorillad talle kallale, aga võib-olla mängib koguni mõttega Katja tapmisest. Ta ei tunne Renéd ega tea, kui kaugele too on valmis minema või milleks ta on suuteline.

«Sinust oli rumal siia tulla,» ütles René, kinnitades tema esimest oletust.

«Ah nii.»

«Kõige parem oleks, kui sa siit nüüd minema läheksid ja ma sind enam kunagi ei näeks.»

«See pole kahjuks võimalik,» ütles Katja tehtult kahetseva näoga. «Mul on vaja töö lõpule viia.»

«Mis töö see selline võiks olla?» küsis René peaaegu naeratades, mis andis märku, et ta on otsustanud mängida mängu, mille võitmises ta on kindel. Katja omakorda otsustas vestluse ohjad enda kätte haarata, ta kummardus natuke ettepoole ja tasandas veelgi häält.

«Mind ei huvita sina ega sinu ärid, ma ei püüa midagi üle võtta ega sind minema ajada.» Ta vaatas rahulikult ja avalalt mehele otse silma. «Ma tahan üksnes infot. Kaon kohe, kui ma selle saan.»

«Infot mille kohta?»

«Kas keegi on viimase nädala jooksul pakkunud sulle suurt amfetamiinipartiid või kas sa oled sellest kuulnud? Jutt on väga suurest partiist.»