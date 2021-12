Mart Juur: tänaste pidude komberuum on hästi lodev

Raamatu kaanelugu jutustab autori sõnul sellest, kuidas 70ndatel aastatel väikelinnas diskosid peeti ning kuidas need erinevad tänastest pidudest. «Tänaste pidude komberuum on hästi lodev. Inimesed lähevad tantsima millal tahes, tantsivad kellega tahes ja kui kaua tahes. Võivad ka täiesti üksi tantsida.»

Vanasti oli aga tantsupidude kord väga range. «Tantsiti kaks tantsu, tuli paluda neiu tantsule. Sa võisid saada korvi. See oli nagu miiniväljal kõndimine, neid korve tuli alati,» sõnas Juur, kelle selgitusel on kombed ajaga suuresti muutunud.

«Ma ise praktiseeriva diskorina tegelikult ei ole näinud sellist asja ühelgi peol, et neiud istuvad kuskil toolidel, siis kusagilt tulevad noormehed, kummardavad neiude ees, ja siis neiu raputab pead ja noormees läheb tipa-tapa pettunult tagasi. Tollal oli nii ja need olid eepilised sündmused,» rääkis ta.

Kuna tollal oli ka kombeks, et tüdrukud istusid seinte ääres toolidel, siis ei olnud kunagi eemalt aru saada, kui pikk neiu on. Nõnda juhtuski, et noor Mart Juur kutsus kord tantsule korvpallikoondisesse kuuluva tüdruku, kes oli tulnud Otepääle spordilaagrisse. «See oli väga tore, tantsisime kaks tantsu ära. Tütarlaps patsutas mind hellalt vastu pealage,» meenutas naerdes juur, kes oli tantsides vaadanud neiu kõrisõlme.