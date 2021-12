Kust otsida rabapüüd ja mida tähendavad imelikud künkad soos?

«Muinasjuturaamat on 7900 hektari taastuva soo kõrval selle teguloo üpris iseäralik osa, mille eesmärk on meie soid kõige pisematele lähemale tuua. Loodan väga, et raamatut uudistatakse lasteaias ja algklassides ning see leiab tee ka laste öökapile. Mine tea, ehk reisib nii mõnigi laps unes koos sookollide Kalli ja Modrisega kaasa,» mõtiskleb raamatu autor Piret Pungas-Kohv.