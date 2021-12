TÕELINE ÕUDUKAS ⟩ «Ma ei suuda kujutleda, et keegi võiks lapsele midagi niisugust teha. Ma lihtsalt ei suuda»

Christopher ja Hannah on õnnelikus abielus kirurg ja meditsiiniõde, kelle elu on täiuslik. Puudu on ainult laps. Kui ootamatult tuuakse nende haiglasse hüljatud väikelaps, kiindub Christopher temasse jäägitult ja veenab Hannah’t, et nad võiksid tüdruku lapsendada.

Ent Janie pole tavaline laps ja tema psüühika on kahjustatud rohkem, kui värsked vanemad aimatagi oskavad. Janie on Christopherisse kiivalt kiindunud, kuid Hannah ei suuda Janiega sidet luua. Ta väidab, et Janie manipuleerib Christopheriga ja tekitab nende vahele teadlikult pingeid. Kas see, mida tema lapses näeb ja mees mitte, on vaid meelepete või reaalsus? Janie on otsekui kiil Christopheri ja Hannah’ vahel, viies nad aeglaselt, aga kindlalt kuristikule lähemale.