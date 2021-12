Ööraamatukogus maandavad tudengite eksamistressi lugemiskoerad

Tartu ülikooli ööraamatukogu, mis lähenevate eksamite ajal taas kaks nädalat õhtuti kauem lahti on, alustab uue aasta kolmandal päeval.

«Ööraamatukogu on aastaid olnud mugav ja paljude võimalustega koht õppimiseks,» rääkis Tartu ülikooli raamatukogu teenindusosakonna juhataja Olga Einasto. «Meil on rahulikuks keskendumiseks mitu lugemissaali, suhtlusala, individuaal- ja rühmatööruumid, arvutiklassid. Lisaks kõik eksamiteks vajalik kirjandus avariiulitel. Kel soov vahepeal vaimu värskendada, saab seda teha erinevaid näitusi vaadates.»

Teisipäeva ja kolmapäeva õhtuti külastavad ööraamatukogu lugemiskoerad Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingust, et maandada tudengite eksamistressi.

Ööraamatukogu korraldatakse koostöös Tartu ülikooli üliõpilasesindusega ja see on avatud 3. jaanuarist kuni 16. jaanuarini. Koroonaohust tingitud piirangute tõttu on ööraamatukogu sel korral avatud kella 23-ni.