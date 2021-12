Kogu raamat on inspiratsiooni saanud vene kirjandusest, kupee number on otseselt tuletatud Tšehhovi krestomaatilisest jutustusest «Palat nr 6». Selleski raamatus näeme põimumas üllaid ideid koos kõige madalama argieluga, ülimat väiklust kaastundliku südamlikkusega, nii et raske on otsustada, kes on hull, kes normaalne, kes on ühel või teisel pool trelle.